Ghana/Togo: Tournoi U17 de la fondation Issa Hayatou - La finale a lieu le 28 octobre

Kwesi Appiah, le sélectionneur du Ghana a décidé de ne pas convoquer Andre et Jordan Ayew pour la… Plus »

« Nous avons fait la détection, il y'a eu des jeunes qui sont détectés et qui ont reçu des invitations pour faire des tests en Europe, notamment en Italie. Avec l'aide des dirigeants et de la fondation, ces jeunes vont faire le déplacement pour les tests. C'est également notre objectif » a ajouté l'Ivoirien.

«Ce tournoi sera doté de deux trophées importants, le trophée Obiang Nguema Mbasogo pour l'équipe vainqueur et le trophée de remerciements et d'hommage à son excellence, président Faure Essozimna Gnassingbé pour la très grande disponibilité en faveur de la jeunesse togolaise et africaine et surtout pour ces actions de paix et de stabilité parce qu'on ne vient pas tenir un évènement international quand le pays n'est pas en paix. C'est parce que le Togo est un pays en paix c'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous allons rendre hommages à ces deux présidents qui sont des dignes fils du continent africain » a fait savoir à la presse le président de la fondation Issa Hayatou, Anoi Niniba.

