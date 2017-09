Burkina Faso: Administration des Ordres burkinabè - La Grande chancellerie opère sa mue

La Grande chancellerie des Ordres burkinabè organise du 26 au 28 septembre 2017 à Ouagadougou, un atelier national d'aménagement et de validation de propositions de réformes en vue d'une meilleure administration des Ordres burkinabè.

Après trois ateliers de concertation et une tournée nationale dans les 13 régions du pays, la Grande chancellerie des Ordres burkinabè tient à Ouagadougou, du 26 au 28 septembre 2017, un atelier national sur le thème : « Quelles réformes pour une meilleure administration des Ordres burkinabè ? ».

Ces réformes s'imposaient, selon le Grand chancelier des Ordres burkinabè, le colonel André Rock Compaoré, d'autant plus que les Ordres burkinabè, inspirés des Ordres français, ont vu le jour en 1959 par la création de l'Ordre du mérite voltaïque.

Au-delà des principes-fondateurs de reconnaissance du mérite d'hommes et de femmes, l'administration de la Grande chancellerie, a-t-il reconnu, rencontre des difficultés au nombre desquelles, la disparité du mode de calcul de l'ancienneté pour la promotion (1er janvier de l'année en cours pour certains et 31 décembre de la même année pour d'autres).

A cela s'ajoutent le souci de désengorgement des effectifs des récipiendaires du 11-Décembre à Kosyam, les demandes de création de nouveaux Ordres spécifiques faits par cinq ministères (il en existe déjà huit), la conception d'un logo et l'élaboration d'un texte qui règlemente l'exécution de l'Hymne national.

Au plan international, le colonel Compaoré a également évoqué la mise en œuvre des deux recommandations de la conférence des Grandes chancelleries d'Afrique francophone subsaharienne et de France, portant sur l'institutionnalisation des grandes chancelleries et sur le fait que les Ordres, dans les différents pays-membres, doivent avoir une connotation qui reflète les différentes cultures.

« Pour ce dernier point, nous proposons l'Ordre de l'Etalon en lieu et place de l'Ordre national», a-t-il mentionné, avant de poursuivre que de plus, la Grande chancellerie qui est mentionnée dans la Constitution burkinabè actuelle n'existe plus dans l'avant-projet de la Constitution de la Ve République.

« L'une des missions fondamentales de la Grande chancellerie est d'assurer l'administration des récompenses de la Nation au profit des citoyens méritants dans la transparence, la justice et l'équité. Le souci majeur dans cette mission est de veiller à ce que les citoyens admis dans les différents Ordres soient véritablement les plus méritants », a-t-il relevé.

Les 72 heures de travaux devront donc permettre de répondre à ces différentes préoccupations et de relire les textes fondamentaux de la Grande chancellerie.

Ainsi, les participants amenderont et valideront les propositions de réformes des Ordres burkinabè, d'élaboration des conditions de mise en place des comités de sélection des candidats à la décoration, d'élaboration des critères de sélection des récipiendaires, de révision des droits de chancellerie et du processus de déconcentration de la Grande chancellerie entre autres.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, par ailleurs Grand maître des Ordres burkinabè, a salué cette initiative d'une institution emblématique de la République.

« La force et l'efficacité d'une institution résidant dans sa capacité à inscrire son action dans une dynamique d'innovation et d'adaptation aux évolutions, pour mieux répondre aux aspirations dont elle est porteuse », a-t-il dit.

Et pour cause, a confié le Président du Faso, l'administration des Ordres burkinabè présente des insuffisances et des lacunes liées essentiellement à la vétusté des textes.

Le Grand maître des Ordres burkinabè a donc invité les participants à accompagner cette dynamique de relecture des textes qui s'imposait, par la qualité des contributions lors des travaux, la pertinence des recommandations et la finesse des analyses et propositions.