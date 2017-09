Burkina Faso: 87e fête nationale du royaume d'Arabie Saoudite à Ouagadougou

Au Burkina Faso, au moins deux gendarmes ont été tués et deux autres blessés ce mardi 26… Plus »

Selon lui le Qatar finance le terrorisme, fournit un abri aux terroristes et répand la « haine » à travers ses médias. Les mesures prises, à l'encontre du Qatar, a étayé l'ambassadeur, visent le respect des engagements pris par ce pays en 2013 et 2014, à Ryad en Arabie Saoudite, de renoncer au financement de la nébuleuse terroriste.

C'est pourquoi le royaume d'Arabie Saoudite se positionne face aux Etats qui soutiennent et financent ce phénomène. Et c'est le cœur même du conflit avec le gouvernement Qatari », a-t-il argué.

Il a rappelé que l'Arabie Saoudite a longtemps souffert du terrorisme, mais a su y faire face avec «courage et détermination» à travers la mise en place d'une vision stratégique d'extirpation de ses racines «financières et idéologiques ».

Il a soutenu que la présence des deux mosquées est une « bénédiction » et le royaume met en œuvre toutes ses richesses financières et humaines pour développer davantage ces lieux saints et offrir un confort et une sécurité aux pèlerins.

Le développement amorcé par son pays dans divers domaines, a-t-il dit, s'inscrit dans la vision du royaume en 2030, celle de l'espoir et des ambitions pour assurer un « avenir prometteur » aux générations futures, fondé sur «l'optimisation des ressources financières et humaines ».

« Feu le Roi a ainsi mis en place les prémices du développement du royaume que ses enfants ont perpétuées après lui, toujours sur les mêmes bases solides permettant à notre pays de prendre place parmi les Etats développés en matière de science, de progrès et de prospérité, tout en gardant précieusement ses valeurs religieuses et son riche patrimoine millénaire», a-t-il souligné.

Sur l'histoire du royaume, l'ambassadeur, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi, a indiqué que c'est grâce à la volonté du fondateur, Abdulaziz Ben Abdulrahaman Al Saoud, que l'Arabie Saoudite a pu transcender « la division et la rivalité » pour s'unir et se développer.

Pour le diplomate, Dr Waleed Ben Abdrahmane Al-Hamoudi, la coopération bilatérale qui couvre les domaines politique, économique, sécuritaire, militaire, scientifique et culturel a permis la naissance de plusieurs accords au niveau des transports et de la sécurité.

