Burkina Faso: Accès aux soins de santé - Le ministre de la Santé dans les Cascades

Le ministre de la Santé, Nicolas Méda et certains de ses proches collaborateurs ont séjourné à Banfora dans les Cascades, le 24 septembre 2017.

Il a été question pour le docteur Nicolas Méda, d'abord de toucher du doigt les réalités du terrain, et ensuite de communiquer sur la nouvelle vision qu'il entend donner à son département. Visite des structures sanitaires et échanges avec les forces vives, ont ponctué ce séjour dans la cité du Paysan noir.

Le ministre de la Santé, Nicolas Méda, était en tournée, le 24 septembre 2017, dans des centres de santé de la région des Cascades.

Au Centre hospitalier régional de Banfora, première étape de sa visite, M. Méda a visité l'Unité de néonatologie et l'Unité du centre de recherche sur le paludisme, qui a failli être ébranlée le 16 mars dernier par un incendie.

Le visiteur d'un jour a pu constater que cette structure s'est remise sur pied, en faisant peau neuve. « A l'Unité de néonatologie, il y a beaucoup de points positifs », a laissé entendre le ministre.

Selon Nicolas Méda, le CHR de Banfora est un peu en avant sur tout ce qui est qualité, sécurité et environnement. «Il constitue une référence pour ce qui est de l'intégration entre soins et recherche », a-t-il soutenu.

Et de conclure que le CHR a seulement besoin d'un accompagnement pour en faire une plate-forme de référence alliant soins, enseignements et recherche. Du CHR, le cortège du ministre de la Santé s'est ébranlé en direction du CSPS de Flantama, où Nicolas Méda et ses collaborateurs ont visité la maternité.

Les échanges avec les acteurs ont été la dernière étape du séjour du ministre dans les Cascades. A en croire le Dr Nicolas Méda, la tournée dans les régions du pays est la suite d'un engagement pris depuis sa prise de fonction : «En début septembre, j'avais pris l'engagement de parcourir l'ensemble des régions sanitaires du Burkina Faso, afin de toucher du doigt les réalités du terrain, et construire le plan de développement et de transformation du ministère de la Santé qui est déjà engagé».

En effet, en mettant le cap sur les Cascades, le ministre de la Santé voulait tout d'abord se faire connaître des acteurs de santé, et recueillir ensuite leurs préoccupations. Plusieurs préoccupations ont été évoquées par les acteurs, et le ministre et ses collaborateurs en ont pris bonnes notes pour parer aux plus urgentes.

Par ailleurs, cette sortie de terrain a permis au ministre Méda, de mieux communiquer avec les populations bénéficiaires des soins de santé, sur la vision nouvelle de transformation du ministère de la Santé, et pour demander l'adhésion de l'ensemble des acteurs du système. Le Dr Méda compte surtout développer une approche communautaire, pour fournir des soins de santé de qualité à toute la population.

«Pour la qualité, nous allons insister pour la normalisation des infrastructures de santé, le renforcement du plateau technique et surtout, le vote d'une loi sur la fonction publique hospitalière, qui permettra de motiver le personnel de santé à donner le meilleur de lui-même pour la population », a-t-il martelé.

A en croire le ministre, son département connaîtra au fur et à mesure, d'importantes mutations ou innovations. Il a déclaré entre autres, que l'organisation déconcentrée de son ministère sera bientôt conforme au découpage administratif du pays.

Ceci, pour dire qu'il sera procédé dans un futur proche, à la nomination de directeurs provinciaux de la santé. Il sera aussi créé un centre hospitalier universitaire dans chaque région. Les CMA deviendront des hôpitaux de districts, et auront des réseaux d'agences.