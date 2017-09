Guinée: Fodé Amadou Camara - « La date du 4 février 2018 est tenable pour les élections communales »

Donc nous allons continuer à œuvrer sur le terrain, à sensibiliser et expliquer nos programmes sur ce que nous pouvons faire pour les communes. Je voudrais rappeler que ces élections est une élection de proximité, on vote d'abord pour le candidat.

L'intensité des violences vient du fait que ceux qui n'avaient pas pris part aux violences se sont ajoutés aux protestataires surtout les femmes, les sages, ... Je ne cautionne pas la violence. On n'aurait dû procéder à des sensibilisations entre manifestants et l'administration, ce qui n'a pas était fait. Pourtant, ils ont de canons de communication

A Boké, la desserte en courant électrique c'est de 19heures jusqu'à 6-7h. Il arrive qu'il y ait souvent de panne. Surtout que la panne a persisté. Une panne de 48heures on peut comprendre même 72heures on peut comprendre mais pendant de semaines.

Lors que vous avez la distribution des six millions des cartes d'électeurs, il faut naturellement tout faire pour que chacun rentre en possession de sa carte. Donc la date du 4 février est tenable et raisonnable.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.