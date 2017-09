Cote d'Ivoire: Le syndicat étudiant de la Fesci a rencontré le gouvernement

Après plusieurs jours de protestation et un affrontement violent avec la police ivoirienne, le syndicat étudiant de la Fesci (la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) a rencontré, mardi 26 septembre, la ministre de la Femme, de la Protection de l'enfance et de la Solidarité, Mariatou Koné.

Après un entretien de trois heures, les deux parties se sont séparées sur des résolutions qui devraient contribuer à ramener le calme en attendant des solutions concernant les droits d'inscription scolaire que le syndicat juge scandaleusement élevés.

La Fesci avait prévu une journée de manifestation mardi 26 septembre, mais s'est finalement ravisée et a rencontré la ministre Mariatou Koné au 16e étage du ministère de la Femme, de la Protection de l'enfance et de la Solidarité. Les échanges ont duré trois heures et ont, semble-t-il, contribué à apaiser les choses.

« Nous avons dit que l'action avait pour seul objectif de créer un cadre de négociation. Puisque le cadre s'ouvre nous allons donner chance à la négociation et après cela nous pourrons en tout cas revenir, donner la voie et faire le point de la négociation », explique le secrétaire général de la Fesci, Fulgence Assi.

La ministre Mariatou Koné devrait conduire les prochaines discussions entre le gouvernement et les étudiants, sur différents points, dont les abus pratiqués par certains établissements scolaires publics concernant les droits d'inscription pour le secondaire.

Des coûts initialement fixés à 6 000 francs CFA, soit 9 euros, mais qui peuvent allègrement franchir les 40 à 50 000 francs, en réalité du fait de frais supplémentaires.

« Le gouvernement n'est pas pour la perturbation de l'école. Parce que quand l'école est perturbée c'est les familles qui en pâtissent, c'est des enfants qui en pâtissent et des élèves qui en pâtissent, affirme Mariatou Koné. Pour la question de l'inscription l'Etat fixe un montant, c'est 6 000. Ça ne va pas au-delà ».

La Fesci est repartie apaisée de cette réunion, en attendant que le gouvernement revienne vers elle pour donner de nouvelles discussions à propos de ces problèmes récurrents. Une Assemblée générale du syndicat pour expliquer à sa base cette situation est prévue d'ici la fin de la semaine.