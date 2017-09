Ile Maurice: Constitution - Les partisans de la révision donnent de la voix

Contre-attaque. En réponse aux feux croisés vers l'initiative du pouvoir de réviser la Constitution, les ministres membres du parti Hery vaovao ho an'i Madagasikara (HVM), mènent une contre-offensive médiatique.

En fin de semaine, Rivo Rakotovao, ministre auprès de la Présidence chargé de l'Agriculture et de l'élevage, également président du parti au pouvoir, et André Neypatraiky Rakotomamonjy, ministre des Postes, de la télécommunication et des nouvelles technologies, ont dégainé contre les détracteurs de l'initiative de retouche de la Loi fondamentale. Dans leurs répliques, les deux membres du gouvernement et ténors des Bleus ont repris les arguments de Hery Rajaonarimampianina, président de la République.

Lors du petit-déjeuner de presse, à Iavoloha, le 16 septembre, ce dernier a défendu l'initiative d'une révision constitutionnelle en tablant sur la nécessité d'ériger les Fokontany en collectivités territoriales décentralisées. L'insuffisance du délai imposé par les alinéas 1 et 3 de l'article 47 de la Constitution, pour tenir une élection à deux tours, a aussi été soulevée par le président Rajaonarimampianina. Que cette disposition est en incohérence avec l'article 46.

L'élection du président de la République a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice. (... ) Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour, dispose, entre autres, l'article 47 de la Constitution.

Incertitude

L'article 46, lui, prévoit la démission préalable du Président candidat à sa propre succession, soixante jours avant la date du scrutin.

Le locataire d'Iavoloha a également argué de l'enjeu d'une stabilité durant la présidentielle. Un argument repris par Rivo Rakotovao, dans une interview diffusée, vendredi. « Ceux qui critiquent cette initiative ne sont pas au pouvoir. Sur qui sera rejetée la faute si jamais une crise se produit ? », lance-t-il. Le ministre auprès de la Présidence a, par ailleurs, touché mot de l'article 46 de la Loi fondamentale.

Il table sa défense sur l'incertitude. Qu'il s'agit d'éviter qu'un Président non élu ne soit à la tête du pays pour une durée indéterminée, une durée qui pourrait être relativement longue. Dans une réaction partagée sous forme de communiqué de presse à quelques journalistes, dimanche, Barry Rafatrolaza, secrétaire d'État chargé de la Coopération et du développement, est aussi monté au filet, pour défendre l'opportunité d'une révision constitutionnelle.

« De par mon expérience d'ancien parlementaire de Kandreho, rien que pour l'acheminement des résultats vers le chef-lieu de district, il faut quinze jours. Techniquement, le délai prescrit par l'article 47 de la Constitution ne correspond pas à la réalité malgache. Il ne sera pas suffisant », soutient-il notamment. Dans un échange par mail, au début de la semaine dernière, Sahondra Rabenarivo, juriste, a donné son opinion, entre autres au sujet de l'application de l'article 46.

« (... ) Il ne faut pas oublier que la démission a été incluse parce que les clauses du code électoral sur l'utilisation des biens publics, sur l'interdiction des inaugurations officielles, sur la répartition des temps d'antenne à la télévision et la radio nationale, ont toujours été systématiquement, bafouées. Il n'y a pas de mal à essayer d'appliquer la Constitution telle qu'elle existe, et si çà ne marche pas, seulement à ce moment-là il y aura un argument pour la changer », indique-t-elle.

L'initiative de révision de la Constitution, si elle est adoubée par le Parlement, passera par un référendum. Dans un communiqué conjoint, en date du 12 septembre, des organisations de la société civile ont, quant à elles, soutenu qu'étant donné la proximité de la présidentielle, en 2018, le temps nécessaire à un large débat démocratique sur les changements envisagés, impliquant toute la population, sera manifestement insuffisant.