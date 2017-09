Congo-Kinshasa: Finition de la loi électorale - Gouvernement - Le VPM Ramazani Shadary rassure la CENI

Au cours d'un Conseil des Ministres voulu imminent, le projet de loi électorale retouché devra quitter les tiroirs de l'Exécutif Central pour atterrir sur la table du Bureau de l'Assemblée Nationale puis du Sénat.

Ce, pour son examen et adoption afin qu'elle soit consacrée comme loi par une Ordonnance du Président de la République. C'est là des assurances données par le Vice-premier Ministre, Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, à la délégation de la CENI conduite par Norbert Basengezi, le Vice-président de cette structure, lors d'une rencontre hier, mardi 26 septembre 2017, dans son bureau. Au menu des échanges, l'évolution de l'enrôlement dont le ton a été récemment donné dans l'espace Grand Kasaï a également eu une belle part. Il sied de souligner que la Commission Electorale Nationale Indépendante après l'enrôlement des électeurs aura, sérieusement, besoin des lois essentielles dont la révision de la loi électorale de 2015 pour pouvoir poursuivre le cours du processus électoral dont la problématique du jour de scrutin reste intact.

Le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary a échangé hier avec la délégation de la Centrale électorale de la RDC menée par l'adjoint de Corneille Nangaa, en la personne de Norbert Basengezi Katintima. Durant l'audience à lui accordée, il a fait rapport au VPM Ramazani Shadary de l'effectivité des opérations d'enrôlement dans les deux Kasaï et une partie de la province de la Lomami. A cette occasion, la CENI a obtenu des assurances quant aux dispositions prises par le Gouvernement pour la sécurisation de ce processus dans cette partie du pays. Face à l'inquiétude de la centrale électorale au sujet de la loi électorale à amender, leur hôte s'est voulu rassurant : "le Gouvernement est très avancé. Le projet sera au centre du Conseil des Ministres dans quelques heures avant son envoi au Parlement pour examen". Et ce, avant d'ajouter : "Nous venons de terminer une réunion très longue avec le VPM.

C'était pour continuer ce que nous avons commencé à Kananga. Rassurer que nous allons débuter l'enrôlement dans les cinq territoires du Kasaï, du Kasaï central et le Gouverneur lui-même de Lomami était à Kamija et aujourd'hui, il se retrouve à Lupata dans Luilu. Nous avons donc été rassurés de la sécurisation du processus par ce Ministère. Nous avons également parlé de la loi électorale qui est attendue et nous avons vu que demain ils vont en débattre au Conseil des Ministres pour la transmettre au Parlement. Cette loi va nous permettre dès que l'enrôlement est terminé, de répartir directement les sièges. 3 millions de personnes sont attendues pour être enrôlés au Grand Kasaï ", a confié, in extenso, pour sa part, Norbert Basengezi Katintima.