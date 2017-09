Sénégal/Niger: François Zahoui se réjouit des progrès du Mena

"Il y a un déficit à la base, sur le plan technique et tactique, qu'il faut corriger pour faire avancer les joueurs. Je suis sûr que ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire et au Sénégal, où les jeunes apprennent les fondamentaux dans les académies et les écoles de football", a analysé Zahoui.

Il se réjouit d'avoir battu de grandes équipes de football, dont celle du Sénégal, au Tournoi des nations de l'UFOA (9-24 septembre). "C'est d'autant plus important qu'il y a beaucoup de jeunes footballeurs dans cette équipe. Et ils ont accumulé en deux semaines beaucoup d'expérience", a commenté Zahoui.

"Nous avons des déficits sur le plan technique et tactique, mais nous compensons sur le plan athlétique et physique", a insisté le technicien ivoirien, ancien sélectionneur des Eléphants nommé entraîneur du Mena depuis deux ans.

