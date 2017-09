Sénégal: Appel au dialogue politique de Macky Sall - Me Wade n'y croit pas

Le chef de l'Etat, Macky Sall, serait à l'origine de tous les maux que connait le Sénégal et saurait par où passer pour les résoudre. Ces accusations sont de l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, en marge du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds) hier, mardi 26 septembre.

Le Secrétaire général national du Pds trouve ainsi que son successeur n'est pas dans la posture de dialoguer, contrairement à l'appel lancé. Il n'a pas manqué d'annoncer par ailleurs la réorganisation de son parti, d'ici le 1 novembre, ainsi que l'organisation d'un congrès d'ici juin 2018.

L'appel au dialogue politique lancé par l'actuel chef de l'Etat ne serait que du pipo, si l'on se fie aux propos de son prédécesseur à la tête du pays, de 2000 à 2012. En effet, l'ancien chef de l'Etat, Me Abdoulaye Wade croit dur comme fer que Macky Sall n'est pas dans la posture de mener un dialogue sincère, contrairement à sa volonté exprimée juste après les élections législatives. En marge du Comité directeur du Parti démocratique sénégalais (Pds) hier, mardi 26 septembre, le "Pape du Sopi" a révélé que «Macky Sall n'est pas dans l'attitude de quelqu'un qui veut dialoguer».

A son avis, «après avoir organisé une fraude à grande échelle lors des élections législatives dernières, il (Macky Sall-ndlr) veut tromper l'opinion». Pour cause, le "Papa de Karim Wade" reste convaincu que le chef de l'Etat, Macky Sall «est à l'origine de tous les problèmes que connait le pays». Pour lui, «Macky Sall sait comment faire pour les résoudre, mais il ne le fait pas». Cela, à son avis, parce qu'il «veut gagner du temps». Donc, Me Wade est persuadé que Macky Sall «ne croit pas à ce qu'il dit».

Dans la même lancée, Abdoulaye Wade n'a pas manqué de fustiger la nomination du frère du chef de l'Etat, Aliou Sall, à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Indiquant ne pas être surpris par ladite mesure, il a estimé que cette nomination est le moindre mal qui a été posé par le régime actuel. D'autant plus que, à son avis, «il y a d'autres scandales plus graves». Il a ainsi révélé que l'actuel régime prend de «l'argent au su de tout le monde et personne ne rechigne». Donc, pour lui, le président a confié des milliards à «une personne qui ne connait rien». Pour ce faire, il a promis que le Pds ne laissera pas ces forfaitures passer et règlera tout.

Parlant du Pds, l'ancien chef de l'Etat a reconnu des manquements dans son organisation, même s'il trouve qu'il est mieux structuré que les autres partis. Par conséquent, il a laissé entendre que les cellules et autres secteurs et sous-secteurs vont être organisés. Mieux, Me Wade a informé que de nouvelles cartes numérisées du parti seront confectionnées pour remplacer progressivement les anciennes. Celles-ci seront mises en vente, selon ses prévisions, d'ici le 1ier novembre. Dans la même dynamique, le Pds annonce l'organisation d'un Congrès d'ici juin 2018, avec un parti totalement renouvelé. Une tournée nationale du parti est programmée dès la semaine prochaine, renseigne le Secrétaire national adjoint du Pds. Il faut noter que le Comité directeur du jour s'est tenu dans une salle de la Permanence Mamadou Lamine Badji, pleine comme un œuf.