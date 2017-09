Sénégal: Planification familiale - 15 milliards CFA pour juguler le gap

D'ailleurs, une étude portant sur la dividende démographique au Sénégal a montré que le budget d'investissement nécessaire à la planification familiale est estimé à près de 26 millions de dollars soit près de 15 milliards CFA, a encore rappelé la représentante de l'UNFPA. Qui a invité l'Etat au premier chef, les partenaires au développement et le secteur privé ensuite pour combler le gap. Car les études ont montré qu'avec un investissement de 4, 1 milliards de dollars en produits contraceptifs pour les femmes, l'on pourrait épargner 5,7 milliards sur les coûts de soins de santé maternelle et néonatale.

Car le Sénégal est arrivé à une phase beaucoup plus complexe qui nécessite des réponses multisectorielles et un grand investissement de la part du gouvernement. C'est également par optimisme que la représentante onusienne a souligné que le Sénégal respectera son engagement d'accroître l'allocation budgétaire relative à l'achat de contraceptifs de 300 millions en 2016 à 500 millions CFA d'ici 2020. Mais cette enveloppe bien qu'important est jugée insuffisante et encore faible si le Sénégal veut atteindre les objectifs fixés en 2020.

La planification familiale est non seulement une stratégie de réduction de la mortalité maternelle, mais elle est aussi une des actions de santé publique les plus rentables dans le monde d'aujourd'hui. La célébration de la journée mondiale de la contraception a permis de démontrer cette nécessité par la voix de la représentante de l'UNFPA au Sénégal, le Dr Andréa Diagne.

Le Sénégal doit davantage multiplier ses efforts pour respecter ses engagements de porter le taux de prévalence contraceptive à 45 % d'ici 2020 et en réduisant les besoins non satisfaits de 25,2 à 10 %.

