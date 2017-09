Mali: Passage des OMD aux ODD - Le défi de mobiliser des moyens innovants et durables

Le Gouvernement du Mali est en pointe avec l'appui de l'ONU pour réussir le passage des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Ce qui nécessite la mobilisation des moyens innovants et durables.

Abdoulaye Diop, ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale

Le passage des OMD aux ODD marque donc la volonté de la Communauté internationale non plus de "lutter contre" mais "d'éradiquer" la pauvreté et son corollaire de maux. Une ambition qui aura besoin de ressources. Des moyens innovants et durables doivent donc rapidement être trouvés afin qu'en 2030 le bilan ne soit plus encourageant, mais nettement satisfaisant.

Selon Mamadou Zibo Maïga, Coordinateur de la Cellule technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), les ODD sont plus ambitieux que les OMD : « les OMD prévoyaient de réduire la pauvreté alors que les ODD prévoient d'éradiquer la pauvreté. Les OMD ciblaient les pays pauvres alors que les ODD ciblent tous les pays, ils étaient plus globaux et donc plus restrictifs que les ODD ».

Selon le Chef de la MINUSMA, la promptitude du Gouvernement malien démontre que : « malgré la situation certes difficile que nous vivons, la vie continue au Mali, les choses marchent au Mali » et, Mahamat Saleh Annadif d'assurer les autorités du soutien de la Mission des Nations Unies en affirmant : « le mandat de la MINUSMA est là pour accompagner tout le Gouvernement dans la mise en œuvre de ces objectifs. »

Il a également exhorté ses collègues de l'ONU menant des activités opérationnelles au Mali à diligenter rapidement les dossiers. « Vous connaissez tous la situation mieux que moi. Vous connaissez sans doute les lenteurs et les lourdeurs auxquelles nous pouvons parfois être confrontés au niveau de nos procédures internes. L'appel que je vous lance, c'est de prendre en compte qu'à l'heure où nous sommes, tout est prioritaire au Mali et vous devrez agir en tenant compte de ces situations d'urgence, pour que chacun puisse accomplir sa mission avec la plus grande célérité. C'est la seule façon de démontrer que les Nations Unies sont ici à côté des frères et sœurs maliens pour servir le Mali ! », leur a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, s'adresse à la Communauté internationale en pointant une réalité de l'heure. Il invite à une plus grande solidarité à l'endroit des pays en situation particulière, notamment les pays africains, les pays les moins avancés, les pays sans littoral et les pays insulaires et en développement.

En plus, le chef de la diplomatie malienne insiste pour les pays du Sahel, car désormais l'appartenance à cette région doit de plus en plus être reconnue par la Communauté Internationale comme une vulnérabilité supplémentaire, qui va nécessiter des approches différentes pour prendre en compte les préoccupations de sécurité, de développement mais aussi d'environnement.