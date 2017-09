Sénégal: 30 millions de dollars pour le futur Port minéralier de Bargny

Ce port devra également permettre de réduire le temps de chargement et de déchargement des matières premières : phosphate de Thiès et de Taïba, futures mines du Sénégal oriental et des phosphates de Matam, les produits pétroliers à l'extérieur des jetées du port de Dakar.

Le futur port, appelé « Port Minéralier de Bargny », sera localisé à Sendou situé à 32Km du PAD sur la baie de Gorée et à côté de Bargny, une zone économique spéciale. Initié par l'Etat du Sénégal, le projet date de 2015. Il vise à réduire le trafic vers le port de Dakar et conséquemment, le désengorgement de la capitale sénégalaise.

