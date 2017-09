Cameroun: Le Cameroun utilise la loi antiterroriste pour faire taire la presse critique

La loi anti-terroriste, promulguée pour combattre le groupe extrémiste Boko Haram, est utilisée pour faire taire les journalistes qui enquêtent sur le groupe militant, ou sur les troubles civiles qui sévissent dans les régions anglophones du Cameroun. Les journalistes arrêtés en vertu de cette loi, parmi lesquels le radiodiffuseur de Radio France Internationale et récipiendaire du Prix international de la liberté de la presse du CPJ, Ahmed Abba, sont traduits devant le tribunal militaire et encourent des peines sévères, voire la peine de mort. Abba purge actuellement une peine de prison de 10 ans.

