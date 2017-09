Cameroun: Coupe de nanbudo et sambo - Sporty Club et Club 70 vainqueurs

Les deux équipes se sont imposées lors des finales le week-end dernier à l'INJS.

Assis à même le sol, chaque nanbudoka attend impatiemment l'appel du juge central. Vêtu de nanbudogi (veste bleue, pantalon blanc), Miguel Takuete monte sur le tatami. L'athlète du Sporty club, ceinture marron, est en compétition dans la catégorie de -15 ans.

Le visage fermé, le jeune nanbudoka décide de faire la démonstration du Nanbu Sandan (image de l'automne, NDLR), 3e Kata supérieur. Une fois le coup d'envoi donné, le jeune Miguel Takuete commence sa figure. Dans la logique d'un combat imaginaire, ce dernier met en œuvre une série de mouvements. Les genoux pliés, il travaille son équilibre. Il se relève délicatement pour inspirer et expirer.

Une fois l'adversaire maîtrisé au niveau du coup, le jeune nanbudoka pousse un cri de guerre. Il poursuit son Kata le regard figé sur le juge central. Il travaille son souffle pour obtenir le maximum de points. Les doigts réunis, il rejette toute l'énergie contractée une fois la démonstration terminée, sous les ovations des camarades et du public. Tout comme Miguel Takuete, nombreux sont les nandudokas qui ont pris part aux finales nationales à l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) le 23 septembre dernier.

Venus des dix régions du pays, les différents athlètes se sont affrontés dans six catégories : -10 ans, -15 ans, -18 ans, +20 ans, +40 ans et vétérans. D'après le classement général, Sporty club termine 1er avec 15 médailles : 6 en or, 5 en argent et 4 en bronze. Au classement général de la coupe du Cameroun de sambo, Club 70 termine 1er avec 13 médailles : 9 en or, 2 en argent et 02 en bronze.

IUC 1 Douala qui remporte 5 médailles en or, 3 en argent et 5 en bronze. Suivi de Valetudo qui obtient à son tour, 2 médailles en or, 8 en argent et 4 en bronze. Wise sambo remporte 2 médailles en or, 2 en argent et 1 en bronze.

« Tout s'est passé comme prévu. Et ce, dans de bonnes conditions. Nous en sommes satisfaits », se réjouit François Mbassi, président de la Fédération camerounaise de nanbudo.