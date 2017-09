Cameroun: Le pays, Etat indivisible

Ils prennent à témoin le peuple camerounais, invitent ce dernier au calme, à la vigilance et à un sursaut patriotique face à ce qui de plus en plus apparaît comme étant une atteinte à l'intégrité des citoyens et de la nation. Lancent un appel au dialogue, à la retenue et au bon sens.

- Déplorent et condamnent avec la dernière énergie les actes de violence et de vandalisme perpétrés dans les villes régionales ci-dessus désignées ;

- Fait le tour d'horizon des derniers événements survenus à Bamenda, Buea et Douala respectivement chefs-lieux des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du Littoral ;

La rencontre était élargie aux députés porte-paroles des partis politiques non représentés au Bureau de l'Assemblée nationale et ceux, élus RDPC des régions du Nord-Ouest ainsi que du Sud-Ouest.

