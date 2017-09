Cameroun: La réponse de la Mefou et Afamba

En plus de réaffirmer leur « adhésion à la politique d'unité nationale dans la diversité et dans le cadre d'un Cameroun un et indivisible », l'appel des fils et filles de la Mefou et Afamba est également allé vers ceux des Camerounais qui se sont égarés dans des débordements dommageables, à retrouver leur place « aux côtés de Paul Biya », dans les rangs des bâtisseurs du Cameroun de demain.

Le point d'orgue de la réunion aura été l'adoption de ce qu'il convient d'appeler la déclaration de Mfou. Il y est question, comme l'a relevé Luc Magloire Mbarga Atangana, de « donner une réponse tonique à cet affront contre notre pays et ses institutions, contre le chef de l'Etat et président national du RDPC... ». Une réaction à brûle-pourpoint toute naturelle dans cette unité administrative, qui se veut le verrou, la ceinture de sécurité du siège des institutions, Yaoundé.

Le contexte de ce grand rassemblement populaire, marqué en fin de semaine dernière par une escalade d'actes terroristes dans les régions du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et à Douala, justifie ce qui s'apparente à une levée de boucliers au sein des populations, toutes couches sociales confondues, depuis l'élite politique, administrative et traditionnelle, jusqu'au militant à la base.

Le 25 septembre dernier, ils répondaient ainsi à l'appel du plénipotentiaire du Comité central du RDPC, à se mobiliser pour réaffirmer leur attachement aux institutions républicaines et aux valeurs d'unité nationale clairement prescrites dans la Constitution du Cameroun et promues par le président de la République, Paul Biya.

Pourtant, à la suite du chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour cette unité politique et non moins ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, il faut reconnaître que ce n'est pas si souvent que la permanence du parti de Mfou voit déferler autant de militants pour une réunion « sans préavis », convoquée un lundi de surcroît.

