Cameroun: MTN Elite Two - Un fauteuil pour trois

Entre Fovu, Panthère et Bang Bullet, un seul club rejoindra Yaoundé II et As Fortuna en Mtn Elite One, la saison prochaine.

Alors que Yaoundé II Fc et As Fortuna vont aborder la 34e et dernière journée de la Mtn Elite Two sans pression, ce ne sera pas le cas pour Fovu Club, Panthère sportive et Bang Bullet.

Les deux premières équipes citées sont certaines d'évoluer la saison prochaine en Mtn Elite One, au regard de leur classement (1er et 2e). Tandis que la troisième équipe qui accèdera à cette division supérieure sortira du trio. Fovu Club et Panthère sportive comptent le même nombre de points : 54. Et ce n'est pas seulement à ce niveau que s'arrête la similitude.

Les deux équipes enregistrent le même nombre de victoires (14) de matches nuls (12) et de défaites (7). Sans oublier le Goal Difference (+12) ! Et le troisième larron, Bang Bullet, totalise 52 points. La dernière journée s'annonce donc décisive. Aux dernières nouvelles, elle se disputera le 4 octobre prochain. En espérant qu'avant cette date, tous les matches précédents auront été homologués par la Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc). Celle-ci s'est prononcée jusqu'à présent sur les 31 premières journées.

Encore heureux qu'aucun match ne les oppose. Les trois clubs sont en déplacement. Ainsi, à Bamenda, Fovu Club joue contre Pwd de Bamenda. Dans un contexte électrique, des mesures sécuritaires particulières ne seraient pas superflues. Un score de parité (0-0) avait sanctionné leur match aller, lors de la 17e journée. A Douala, Panthère sportive affronte Dynamo Club.

C'est également sur un match nul (0-0) que les deux adversaires s'étaient séparés il y a plusieurs semaines. Ngaoundéré University quant à lui accueille Bang Bullet Fc. Lors de la phase aller, leur match s'était également achevé sur un score de parité (1-1).

Au bas du classement, As Etoa Meki, Panthere Security Fc et Douala Athletic Club 2000 sont dans la zone de relégation. Sans un sursaut d'orgueil, ces clubs seront relégués dans leur ligue régionale respective.