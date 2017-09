Madagascar: Société civile - Contre la révision constitutionnelle !

Les discussions ayant trait aux financements des campagnes électorales ont maintes fois été lancées lors des cadres de concertation avec la Ceni et les documents y afférents sont entre les mains du même comité interministériel. Aussi, la société civile demande à ce que « les candidats aux élections approuvent et signent un code de conduite pour les campagnes électorales dont l'élaboration se poursuivra de manière participative ». Dans la même foulée, la société civile est en étroite collaboration avec les institutions de lutte contre la corruption comme Transparency International Initiative Madagascar.

Code de conduite. Outre le côté technique des élections, la société civile met également en relief le côté financier des élections et la pratique de la corruption - susceptible d'en découler. « Nous Osc serons attentives ainsi sur le cadre légal concernant le financement des partis politiques et celui des campagnes électorales qui doit être complété par le plafonnement des dépenses, la publication en toute transparence des sources premières de financement, la création de mécanismes multi-acteurs de contrôle a posteriori des comptes de campagne électorale et la définition des sanctions », lit-on dans le communiqué.

Non à la révision constitutionnelle. Les organisations de la société civile (Osc), regroupées ou non dans le mouvement Rohy, ont affiché officiellement leur positionnement par rapport à cette question, hier, au Cite Ambatonakanga.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.