Madagascar: Rugby - La preuve par les photos

La foule des grands jours au Stade Malacam où se tient le championnat d'Analamanga.

Il n'y a pas photo entre l'affluence au Stade Makis avec des matches organisés par la Fédération malgache de rugby et celle du stade Malacam où se tient le championnat d'Analamanga. Dimanche encore, la tournée de notre photographe Kelly Randriamampianina a permis de montrer à la face du monde combien le championnat d'Analamanga fait quasiment l'unanimité.

Si le Stade Makis d'Andohatapenaka est quasi vide comme le montre la deuxième photo, celui de Malacam, à Antanimena, affiche complet. Des matches disputés à guichets fermés car compte tenu de la tension au sein du rugby actuel, la ligue d'Analamanga ne peut pas négliger le volet sécurité tellement il y a du monde.

Du coup, c'est devenu inutile de savoir qui a tort et qui a raison dans ce bras de fer qui n'a que trop duré car le public a choisi son camp et ce n'est pas sans raison. Le président d'Analamanga, Andry Ravelojaona, a l'onction populaire et comme l'écrasante majorité des membres de l'équipe nationale jouent à Antanimena, le choix est vite fait pour celui qui devait diriger l'ovale malgache...

Les matches au Stade Makis se déroulent devant une tribune vide comme s'il s'agissait de rencontres à huis clos.

Sauf peut-être si la solution proposée par Marcel Rakotomalala qui a mis en place un comité des anciens présidents dont Zo Andriatsilavo et Rigobert, tiendra la route pour aplanir les divergences et arrêter ce harcèlement à l'endroit de la Ligue d'Analamanga qui fournit, faut-il le rappeler, tous les membres des équipes nationales incluant les jeunes et les dames.