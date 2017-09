Madagascar: Coupe des clubs champions de l'Océan Indien - Les équipes malgaches prennent le devant !

Il a suffi de quatre journées dans cette Coupe des clubs champions de l'Océan Indien de basket-ball pour reconnaître que les équipes malgaches possèdent une belle longueur d'avance sur leurs adversaires mahorais, seychellois, comoriens et mauriciens.

La Coupe des clubs champions de l'Océan Indien de basket-ball ne peut pas échapper au camp malgache dans les deux catégories.

Affiche malgacho-malgache. C'est le constat après quatre journées où les Malgaches prennent les commandes. Et même nettement chez les dames où Fandrefiala vient de détrôner MB2ALL à l'issue de sa victoire d'hier par 70 à 60. Comme TAMIFA se trouve à la troisième place et devançant le BCM Mayotte et les Seychelloises de Challenge, on a bien peur que la finale restera une affiche malgacho-malgache.

TAMIFA a d'ailleurs confirmé cette tendance en battant, hier, les Seychelloises de Challenge sur le score de 65 à 60.

Chez les hommes, les gendarmes de la GNBC occupent le fauteuil de leader dans le premier groupe tandis que l'ASCUT prend la tête de l'autre groupe.

Voir Daguet et Danz. Mais attention car les Mahorais ne sont pas loin et qu'ils affichent un jeu sans complexe à l'image du TCO et même du BCM. Ces deux équipes mahoraises peuvent parvenir à brouiller les cartes pour peu que l'ASCUT et la GNBC lèvent un peu les pieds.

Hier en tout cas, le BCM a fait passer un très mauvais quart d'heure aux Seychellois de Premium Cobras à qui il a infligé une raclée de 92 à 53.

Les Mauriciens du Real qui restent en embuscade n'ont pas véritablement dit leur dernier mot. Et c'est tant mieux pour la suite du programme qui ne prendra fin que dimanche au Palais des Sports de Mahamasina qui va peut-être connaître l'affluence des grands jours lors des demi-finales où on verra très certainement les trois expatriés qui faisaient le bonheur de Mayotte avec Daguet et les deux Danz.

Et rien qu'avec cette perspective de les voir à l'œuvre, on s'attend à voir remplir les 5 000 places du palais. Enfin on l'espère...