Madagascar: Une nouvelle stratégie pour intensifier la coopération entre le pays et la Chine

Au niveau des infrastructures, il y a les routes et également l'aviation, le transport maritime, le réseau Internet, les actions communautaires, etc. Tous ces secteurs d'activités sont vus de près pour les zones traversées par la route de la soie », a-t-elle affirmé. Bref, de nombreux projets sont déjà en vue dans cette coopération avec la Chine. Les résultats des recherches présentés au Colloque d'hier ont indiqué de nombreuses opportunités qui s'ouvrent pour cette coopération bilatérale.

Des résultats de recherche de solution pour l'amélioration de la coopération entre les deux pays ont été exposés à l'occasion. « L'ENAM avait signé un contrat de prestation intellectuelle avec l'Ambassade de Chine, pour trouver le moyen d'améliorer les relations économiques, commerciales et culturelles entre Madagascar et la Chine. Le document établi dans ce cadre sera désormais la base de la coopération bilatérale entre les deux pays », a indiqué le DG de l'ENAM, Pascal Pierrot Rabetahina.

Des intérêts communs ! C'est l'objectif de la coopération bilatérale sino-malgache, selon les participants au colloque organisé hier par l'Ambassade de Chine et l'ENAM (Ecole Nationale d'Administration de Madagascar). Cette rencontre figure parmi les actions entreprises dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire des relations diplomatiques entre Madagascar et la Chine et s'intitule « Relation Sino-Malagasy et Initiative Ceinture et Route ».

