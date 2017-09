Madagascar: « Human & espéranto » - Saroy et Gwen Rakotovao dansent la paix et la lutte pour la vie

« Je suis fière d'être malgache et je suis fière aussi d'être française et cela ne devrait pas déranger. Ce devrait être une richesse. Je crois qu'il est temps de faire la paix avec notre histoire même si elle est violente » explique Gwen. Esperanto, c'est donc la diversité des deux cultures qu'elle porte en elle. « Human & espéranto », la rencontre inédite entre deux danseuses exceptionnelles !

Avec « Espéranto », Gwen Rakotovao pose la problématique de comment espérer lorsque les mots, les traditions, les codes que nous partageons continuent de nous diviser. « Espéranto » s'inscrit donc dans la continuité de ce message d'espoir qu'un jour, nous puissions atténuer les conflits et promouvoir la paix. C'est un solo à la recherche du sens de l'unité. Une création qui s'inspire de ses cultures à la fois françaises et malgaches. Car Gwen Rakotovao est une artiste malgache née en France.

« Espéranto » est par contre le deuxième solo de danse chorégraphié et interprété par Gwen Rakotovao. Originaire de Madagascar, les travaux de Gwen abordent les questions concernant la diversité des cultures. En 2014 sa création "L'Amour, la liberté" a vu le jour à New York, une intrigue qui explore les connections entre les cultures et les êtres humains avec un message d'espoir qu'un jour ces connections permettront de réduire les jugements et les différences entre les individus et les générations.

Deux danseuses exceptionnelles sur une même scène ! Ce samedi, l'auteur de « Human » et le concepteur de « Espéranto » vont se retrouver au CGM ce samedi pour justement présenter leurs créations. Créé par Saroy Rakotosolofo en 2016, « Human est un solo accompagné par le Rombo tap dance. Il met en avant le « rombo » qui, à travers cette pièce signifie deux choses : lutte et claque de la vie.

