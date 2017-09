Madagascar: « Haify mampihavana » - Le Festival de la gastronomie Malgache

Lors de la conférence de presse du "Haify mampihavana" au Grand Hotel Urban" Ambatonakanga.

Dans la tradition maintenant acquise des trois éditions précédentes, « Haify mampihavana 2017» sera à la fois la rencontre et le partage autour de l'art culinaire et de savoir-faire, l'occasion de découvrir de nouveaux produits, des saveurs et des goûts, et la promotion des nouveaux talents - les Jeunes Chefs « Haify », lauréates des concours 2015 et 2016.

Concours, ateliers, expositions, vente, animations... Du 29 septembre au 1er octobre, « Ny haify mampihavana » investira le jardin d'Andohalo. Si le concours « Tsikonina » des tout petits se maintient et se poursuit avec la participation en amont d'une centaine d'élèves des EPP, fokontany et des écoles privées d'Antananarivo, cette édition 2017 innove et inaugure les « ateliers Haify ». Sous la direction de Chef Mariette Andrianjaka - marraine de l'évènement- une semaine d'apprentissage est offerte aux Jeunes chefs lauréates avec le concours de CS2PC-THR, la plateforme public- privé en charge de la mise en œuvre des réformes dans la formation professionnelle du secteur Tourisme.

Les femmes membres de l'Association Ravinala de Marodoka Nosy Be profiteront du savoir-faire de notre cordon bleu national. L'apprentissage est axé sur les rouages et technicités de l'Art de la gastronomie Malagasy et sur la production de la gusto-olfactive originale du « tsiro gasy».

Invité d'honneur. Après l'Indonésie qui était présente durant deux années consécutives - et que le public malgache a découvert à travers la danse, les costumes et les plats traditionnels indonésiens, cette édition est également placée sous le signe de l'ouverture avec l'accueil de l'Espagne comme invité d'honneur. « L'association WTAM invite le public à découvrir l'Espagne, deuxième destination touristique du monde, qui partagera ses arômes et traditions gastronomiques grâce au savoir-faire d'un chef venu spécialement pour cet événement et invité par le grand hôtel Urban ».

« Ny haify 7 loha ». Les fins gourmets seront gâtés. « Haify mampihavana», pour sa quatrième édition propose une programmation riche, pouvant satisfaire tous les goûts. Dès le premier jour, « Ny haify 7 loha », composé des réalisations culinaires des Jeunes Chefs en apprentissage sera servi au restaurant Il Giardino - Jardin Andohalo. L'ouverture officielle des stands se fera le samedi 30 septembre à 9 h après la traditionnelle coupe de ruban, suivie d'une dégustation des « sakafo maraina ny Avaratra » (petits déjeuners du Nord). Une quarantaine d'opérateurs seront présents, et vont offrir leurs spécialités et nouveautés. En collaboration avec la Commune Urbaine d'Antananarivo, la demi-finale et la finale du concours « Tsikonina » se tiendront le samedi et le dimanche matin.

Chaque groupe sera appuyé par une Marraine issu du réseau des Femmes WTAM. Les deux jours seront étayés par diverses animations : de la musique, des danses, du « Fumba » - une version malagasy du Zumba- mais également des sensibilisations de l'équipe de la CNaPS sur la sécurité sociale des travailleurs en général et du Tourisme en particulier.