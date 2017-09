Madagascar: CFM - Règlement intérieur transmis à la HCC

Et que ce soit en matière d'octroi d'amnistie ou de réparation/ indemnisation, les décisions du Conseil ne sont pas susceptibles de recours. Autrement dit, le Conseil du Fampihavanana malagasy décide en premier et dernier ressort. A propos de l'élargissement des compétences du Conseil, Maka Alphonse fait savoir que ce dernier a le pouvoir d'auditionner qui que ce soit dans ses investigations pour la recherche de la vérité.

Insusceptibles de recours. C'est aussi le cas en matière de la réparation et de l'indemnisation des victimes des événements concernés par les textes en vigueur. Le CFM est le seul compétent à décider sur les questions touchant la réparation et l'indemnisation dans le cadre de la mise en œuvre de la réconciliation nationale.

Autrement dit, le CFM dispose de plus de compétences que le FFM. C'est le cas par exemple en matière de l'octroi de l'amnistie sur requête. Désormais, le dernier mot concernant l'octroi de cette amnistie sur requête appartient au CFM après avis et recommandation de la commission spéciale indépendante pour l'amnistie au niveau de la Cour Suprême.

Et puisque la plupart des membres de la plus haute juridiction est encore absente de la Capitale, Ambohidahy ne pourrait statuer qu'à partir de la semaine prochaine. D'après Maka Alphonse, le nouveau règlement intérieur du CFM s'est inspiré de la loi n° 2016-037 qui a modifié et complété la loi n°2012-010 relative à la réconciliation nationale. Notre interlocuteur révèle que par rapport au FFM (Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy), les attributions et les missions du Conseil du Fampihavanana Malagasy sont élargies.

