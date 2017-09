Madagascar: Hippisme - L'Oiseau Bleu en conquérant !

Le Grand Prix d'anniversaire de l'AHCEL a permis à L'Oiseau Bleu de reprendre ses bonnes vieilles habitudes pour s'imposer avec de la marge sous la selle de Nicot Ramiliarimanga.

C'était dimanche à Bevalala avec un public des grands jours et des enfants heureux comme tout grâce à une animation assurée par Okalou.

La deuxième place de ce Grand Prix est revenue à Kamar'All Star avec l'aide de Gil Chézard Ralaivonitsoa. Kathy Pleasure qui n'a pas pu trouver l'ouverture s'est contentée de la troisième place avec la monte de Jean Baptiste Rakotohanja.

Rabearivelo en démonstration. Mais la journée de dimanche est à marquer par l'exploit de Rabearivelo qui signe un doublé. Rabearivelo a, en effet, conduit à la victoire Nenuphar du Val lors de la première course avant de récidiver à la troisième course avec Nayade à qui il offrit la première victoire de la saison. C'est dire le talent de ce jeune jockey qui n'a pourtant pas rien d'un poète comme son homonyme.

L'Oiseau d'Or termina à la seconde place de cette troisième course sous la poigne d'un autre jockey qui commence à titiller les ténors. Sedera Ranaivoarisoa, car il s'agit de lui, s'est même offert le luxe de gagner haut la main la 4e course en conduisant de bout en bout Navigateur. Du grand art qui laisse présager pour ce jockey un avenir très prometteur.

Chez les apprentis qui étaient en course lors de la deuxième épreuve, on a vu la victoire de Noris Faniry sous la selle du Mauricien Yash Sookhy. Une course émaillée par deux chutes spectaculaires dont celle de Tunie Nambinintsoa sur Littisia et celle du Mauricien Anojo Burtony qui était sur le dos de King of Star. Un incident assez grave tout de même mais comme on dit, c'est le lot des apprentis qui vont tirer les leçons de ces incidents pour espérer un jour ravir la cravache d'or de meilleur jockey.

On ne peut pas parler des courses de l'AHCEL sans citer le maestro Patrick Rakotoarivelo. Quelque peu à l'écart des débats, il a attendu la 5e course réservée aux poulains et pouliches de deux ans et demi pour faire parler son expérience et conduire Pointe de Flèche vers la victoire. Le tout avec une aisance déconcertante qui séduit les connaisseurs.

Les prochaines courses de l'AHCEL auront lieu le dimanche 8 octobre afin de permettre une petite pause pour tous les chevaux.