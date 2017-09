Ile Maurice: La rencontre Jugnauth-Trump - Aucun effet sur le dossier Chagos

Sollicité par l'express, un ancien ambassadeur nous dit également qu'il y a peu de chances que Donald Trump s'intéresse à ce dossier. «En ce qui concerne la rencontre entre Pravind Jugnauth et Donald Trump, il n'y a rien de plus. Le Premier ministre peut passer que quelques secondes avec le président des États-Unis pour une photo. Ils ne peuvent pas s'asseoir et discuter.»

Pour la source officielle, il s'agit uniquement d'un exercice de prise de photo qui se fait rapidement. «Pravind Jugnauth devait seulement rencontrer Donald Trump rapidement à sa réception. C'était bref et il n'y avait pas plus de discussion que cela ni de négociation. Ce n'était pas le forum approprié. Pravind Jugnauth a été invité comme tous les chefs d'État», martèle-t-elle.

Notre interlocuteur prend à contre-pied Anil Gayan. Selon le ministre du Tourisme, le président américain a rencontré le Premier ministre mauricien et a souhaité que les gouvernements américain et mauricien «pou asiz ansam» afin de résoudre ce problème avant que le cas soit référé à la Cour internationale de justice. Cette déclaration d'Anil, Gayan, faite lors d'une conférence de presse le samedi 23 septembre, a laissé de nombreux observateurs sceptiques.

