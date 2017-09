Ile Maurice: Yerrigadoogate - Les journalistes sous arrestation, mais le flou persiste sur le sort de Rahim

Après la descente des éléments du CCID aux domiciles de Nad Sivaramen et des journalistes Axel Chenney et Yasin Denmamode lundi matin, la décision aurait même été prise de les placer en cellule pour la nuit lundi. Mais après l'intervention d'un politicien, un ordre serait venu de très haut pour les faire libérer sur parole.

Depuis lundi après-midi, dans les milieux des enquêteurs, on déclarait que Nad Sivaramen était en état d'arrestation et qu'il devait être présenté devant le tribunal. Mais durant toute la journée d'hier, les policiers du CCID ont tergiversé à prendre une décision.

Or, les hommes de loi d'Axcel Chenney et de Yasin Denmamode expliquent qu'à aucun moment les enquêteurs ne les ont informés que leurs clients étaient en état d'arrestation. Du reste, à sa sortie du CCID, Axcel Chenney a remarqué : «Nous ne sommes pas arrêtés.»

L'inspecteur Shiva Coothen a aussi souligné que Nad Sivaramen, Axcel Chenney et Yasin Denmamode restent à la disposition de la police pour les besoins de l'enquête. «Kan nou pé dir enn dimounn res a la dispozision dé lapolis, nou pé restrind so bann mouvman (... ) Toutfwa, zot pé bénéfisié sa privilez pou kapav rant kot zot.»

Quid de Husein Abdool Rahim ? «Est-ce qu'il a été arrêté, lui ?» Cette autre question que nous avons posée à l'inspecteur Coothen a eu le don de le faire sortir de ses gonds. «Ne venez pas mettre des mots dans ma bouche», s'est-il insurgé avant de raccrocher. Sans toutefois apporter plus d'éclairage sur la question. Pourtant, le «dénonciateur» du Yerrigadoogate a lui aussi été interrogé under warning avant de regagner son domicile.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.