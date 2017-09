Algérie: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger déterminé à écrire une nouvelle page dans l'histoire

Les demi-finales de la Ligue des champions africaine sont désormais connues. Les Marocains du Wydad de Casablanca, tombeurs des Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), affronteront l'USM Alger.

L'USMA s'est qualifiée au détriment du club mozambicain de Ferroviário da Beira (score cumulé de 1-1). Les Algériens ont pu se qualifier grâce à un but marqué à l'extérieur.

Ce vendredi, Paul Put et ses hommes accueillent le WAC pour l'acte I de la double confrontation comptant pour les demi-finales de la CAF Ligue des Champions.

Et les gars de Soustara sont conscients que ce choc reste après tout un vrai derby de l'Afrique du Nord. Raison pour laquelle les Algérois se mettent déjà au travail afin de mieux aborder cette rencontre.

« Les choses se passent bien pour nous. On a eu surtout l'occasion de récupérer par rapport au match des quarts de finale. Et c'est ce mercredi qu'on débutera la dernière étape pour ce match. Nous allons nous préparer dans le calme à Sidi Moussa afin d'être prêt pour cette affiche. Les joueurs sont concentrés sur cette rencontre et nous n'avons plus le droit de décevoir. Nous sommes déterminés à écrire une nouvelle page dans l'histoire du club car il s'agit d'une finale au bout », a confié le milieu de terrain Benkhemassa, dans des propos relayés par Le Buteur.

Si au match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, les Rouge et Noir avaient réussi à ramener le point de l'égalité (1-1) sur les terres mozambicaines face au Ferroviario De Beira, samedi dernier, ils ont failli se faire piéger. Soustara aurait même pu perdre son match si n'était l'ingéniosité d'un Zemmamouche qui a arrêté trois tentatives concrètes de scorer. Finalement, la rencontre s'est terminée sur le score de zéro à zéro, à la grande joie des Usmistes.

« On a eu le temps de revenir en détail sur cette rencontre. On sait aujourd'hui que nous n'avons pas été à la hauteur car en plus du fait de ne pas avoir marqué, on a failli encaisser des buts. C'est pour cela qu'il est important de se corriger avant cette demi-finale surtout qu'elle sera complètement différente des quarts de finale. Cette fois-ci, ce sera une autre paire de manches », a ajouté le joueur.

Le derby maghrébin qui opposera le Wydad de Casablanca à l'USM Alger pour le compte de la demi-finale de la Ligue des Champions africaine, se présente comme un match de revanche pour les Algériens. En effet, ce derby sonne comme une revanche pour l'USMA, équipe éliminée à maintes reprises par le WAC. Et plusieurs spécialistes pensent que le Wydad a un niveau bien plus supérieur que le Ferroviàrio.

« Ecoutez, lorsqu'on parvient à atteindre la phase des poules de la Ligue des champions, c'est que forcément il n'y a pas d'équipe facile. Ferroviàrio n'est pas une équipe faible. Nous avons affronté un adversaire de qualité qui nous a posé beaucoup de problèmes. Je suppose aussi que le Wydad s'est qualifié difficilement aux demi-finales et sa tâche n'a pas été facile. Ce sera le cas lors du prochain match. À ce niveau, toutes les rencontres sont difficiles et on doit s'attendre à ce que ça le restera si on atteint la finale », a poursuivi le Rouge et Noir.