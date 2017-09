Ile Maurice: Interrogatoire des journalistes - «Je n'ai donné aucune directive à la police», dit Pravind Jugnauth

Il n'empêche, fait ressortir le chef du gouvernement, les allégations faites par Husein Abdool Rahim sont «bien graves». Et c'est sur «une question de principes» qu'il a demandé à Ravi Yerrigadoo de step down en tant qu'Attorney General. Dans le cas des journalistes montrés du doigt par le dénonciateur, il dit laisser le soin à la police de faire son enquête.

«Je n'ai donné aucune directive à la police. J'ai simplement demandé qu'on me donne un feedback», a martelé le Premier ministre. Balayant ainsi d'un revers de la main toute perception que le gouvernement tenterait de régler ses comptes avec la presse. D'ailleurs, fait ressortir le Premier ministre, il n'y a aucune arrestation. Et d'ajouter, «tou dimounn égal divan lalwa, y compris mwa».

C'était à l'issue de sa conférence de presse pour faire le bilan sur son voyage official à New York.

