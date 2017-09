Burundi: Allô les jeunes burundais... ouvrez les yeux !

En effet, les réseaux sociaux grouillent d'appels à candidature pour des bourses d'études, des formations diverses et variées, des conférences pour lesquelles des jeunes burundais peuvent postuler. Et pourtant le nombre de Burundais qui se portent candidats à ce genre de programmes reste tristement bas.

Et c'est là le souci. Quand le gouvernement a annoncé, il y a de cela quelques années, qu'il ne pouvait plus supporter seul la formation à l'étranger des lauréats des écoles secondaires ou des jeunes médecins spécialistes, il semblait que les nuages s'assombrissaient au-dessus de l'avenir de pas mal de jeunes dynamiques et intelligents. Et ce n'était pas totalement faux. Sauf que dans ce monde qui se globalise, il n'y a plus que les Etats pour offrir le précieux sésame.

