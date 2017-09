Afrique: La Journée mondiale du tourisme placée sous le signe du développement durable

« En étant attentifs, les touristes peuvent aider à attraper les trafiquants, sauver des victimes et empêcher des dégâts incalculables faits à la faune, aux forêts et à la culture », a conclu M. Fedotov.

L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a lui profité de la Journée mondiale du tourisme pour communiquer sur le rôle important à jouer par les touristes « dans la lutte contre les drogues illicites, le crime organisé transnational, la corruption et le terrorisme », selon son Directeur général, Yury Fedotov.

« Le tourisme est aujourd'hui le troisième plus gros secteur d'exportation dans le monde derrière la chimie et les carburants », a déclaré Taleb Rifai, Secrétaire général de l'OMT, dans un communiqué de presse. « Le tourisme est important dans la vie et pour les moyens d'existence de beaucoup de gens ».

Baptisée 'Voyage, Apprécie, Respecte', la campagne vise à « faire comprendre (...) la valeur et la contribution d'un tourisme durable pour l'environnement », et « entend inspirer les touristes pour que le secteur soit moteur de changements positifs », selon un communiqué de l'OMT.

