Sénégal: 4ème Forum de Dakar sur la paix et la sécurité - Les bailleurs du terrorisme dans le viseur des experts

A en croire l'ambassadeur Bassirou Sène, les précédentes éditions du Forum de Dakar ont permis de lever un amalgame important qui laissait croire à la face du monde que l'Islam est l'anti chambre du terrorisme. C'est absolument faut et le président Macky Sall l'a de nouveau réaffirmé à la tribune des Nations unies, il y a quelques jours. « l'Islam n'a rien a voir avec le terrorisme et les terroristes ne sont pas des musulmans », avait soutenu Macky Sall.

D'autres sujets sur les migrations et l'extrémisme, l'éducation seront débattus par les experts, en présence des chefs d'État et de gouvernement qui feront le déplacement à Dakar. Selon l'ambassadeur, pour être efficace devant les défis sécuritaires, il est évident que la solution viendra par l'éducation et le développement. Le Forum de Dakar accordera une place importante à l'éducation, pilier d'un développement harmonieux et structurant d'où le thème avant-gardiste de l'édition de cette année ; « défis sécuritaire en Afrique, pour des solutions intégrées ».

Outre ce point précis qui peut être un élément fondamental dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et dans le monde, il y aura également des travaux sur « les enjeux des opérations de maintien de la paix en Afrique » et « les impacts du changement climatique ».

L'éducation, l'environnement, les migrations et le terrorisme seront au cœur des débats des experts et autres délégations gouvernementales attendues à Dakar.

