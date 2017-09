Tunisie: Pour une formation up-to-date

Dans les vestiaires, après le coup de sifflet final, l'ambiance était explosive et on parle même… Plus »

En 2016, 1.800 fonctionnaires ont été formés dans la Poste, dans les recettes des finances, dans les hôpitaux et les caisses sociales. En 2017, elle touchera la Douane, les agences d'emploi, la Steg et la Sonede.

«Nous avons déjà un noyau qui est le Centre de formation et de renforcement de la décentralisation. Ce centre a commencé le travail sur une plateforme de formation en ligne qui touche les municipalités et les régions.

Ce comité est chargé de concevoir un plan de travail pour traiter les questions juridiques et réglementaires, les questions logistiques et d'infrastructure, les questions techniques et pédagogiques et les questions financières. Ce plan de travail sera prêt d'ici fin 2018 et sera soumis ensuite au chef du gouvernement pour approbation.

De son côté, Khaoula Laâbidi, directrice générale de la formation et du développement des compétences à la présidence du gouvernement, a affirmé qu'un comité de pilotage a été mis en place depuis mars 2017, afin de pallier les insuffisances de la formation classique et de réaliser l'équité entre les fonctionnaires dans toutes les régions.

De même, les conditions sociales jouaient un rôle dans la limitation de cet accès, notamment pour les femmes qui se trouvent à la fin exclues par leurs supérieurs de ces formations pour leur indisponibilité pour des raisons familiales. Ajoutons à cela les coûts des formations et les charges logistiques et d'organisation.

Selon Hédi Makni, ministre et secrétaire général du gouvernement, le développement des compétences des fonctionnaires est primordial pour suivre les évolutions rapides dans l'octroi des services aux citoyens et au secteur privé.

Des experts italien, autrichien et français animent ce séminaire afin d'aborder différentes techniques relatives à la formation en ligne, à savoir les différents types de plateformes d'apprentissage en ligne, les étapes dans la mise en place d'un système de formation en ligne et la définition des contenus pédagogiques à la formation ligne.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.