Sénégal: Le Joola - 15 ans ! Avons-nous tiré les leçons de la tragédie ?

Un océan de larmes. Une photo d'un ami bouleversante: sa femme, ses deux enfants partis, à jamais ! Sans sépulture, déchire le cœur. Prières pour les morts ! Quelle présence pour les vivants et les survivants ?

Le naufrage du bateau Le Joola, au Sénégal, a été sanctionné par un bilan macabre, jamais égalé, dans l'histoire maritime, nous dit-on, depuis le Titanic. ! 2.000 (Deux mille) morts ! Une tragédie qui devrait, aujourd'hui, plus que jamais, nous pousser à ne pas accepter certaines choses qui marchent dans nos pays en dehors de toute logique ! Pensées fortes pour les familles endeuillées qui ont besoin de courage pour accepter l'inacceptable. Oui, personne ne sait où elle mourra mais nous avons et devons avoir le courage de prendre nos responsabilités par rapport aux choses sur lesquelles nous pouvons avoir notre mot à dire. N'est-ce- pas ?

Introspection et Actions

Répertorier ce qui ne va pas dans nos pratiques quotidiennes, y apporter des ajustements est un investissement à grande valeur ajoutée. Pour cela, nous devrions oser nous regarder chacune et chacun devant un miroir. Comme je le disais à propos de la bousculade de la Mecque: il n'y a rien de religieux dans un certain fatalisme! De même rechercher toujours un bouc émissaire n'aide pas à grandir. Oui l'État dont le rôle premier est de protéger les citoyens a un rôle central à jouer et une responsabilité fondamentale dont il ne peut se dédouaner. Le citoyen, lui n'est-il qu'un sujet sans responsabilité sans autorité sur ses propres actions ? Je ne le pense pas. Alors que faire ?

Exemples simples :

- Refuser de monter dans un car plein. Les «cars rapides» bondés donnent un spectacle d'une affligeante médiocrité dont le Sénégal devrait se débarrasser.

- Refuser de monter dans une chaloupe pleine, exiger la présence des gilets de sauvetage.

- Refuser de payer plus que le timbre fiscal pour obtenir son bulletin de naissance.

- Refuser de mettre trop d'huile dans son repas (c'est inutile, dangereux et le faire pour montrer qu'on a de l'argent est simplement idiot).

- Refuser d'acheter un mouton de Tabaski à 1 million de FCFA.

- Refuser d'avoir deux femmes quand on n'a pas les moyens de subvenir à ses propres besoins, en est une autre.

- Refuser d'exciser sa fille etc.

- Venir à l'heure au travail

- Faire tout pour mériter son salaire

- Respecter le code la route

- Refuser de donner son argent à un policier véreux et s'acquitter correctement d'une probable amende

- Respecter les règles de la vie en communauté en érigeant la discipline comme un viatique éternel

- Aimer et défendre son pays.

Évidemment l'État doit donner le bon exemple dans ses actions de tous les jours !

Et tout cela ne demande pas des investissements en milliards de dollars ! Le comportement individuel, fait de discipline, de solidarité agissante, prolongé à l'échelle de la société peut transformer radicalement une nation et la hisser au firmament des peuples du monde.

On peut gagner sa liberté par l'organisation et la méthode: savoir ce que l'on a et mettre l'accent sur l'essentiel ; les choses incompressibles, par exemple, l'éducation des enfants, la nourriture, le paiement des factures, l'achat de médicaments en cas de besoin, un balai pour nettoyer sa case ou sa maison etc !

Ce sont des attitudes et des aptitudes qui permettront à l'Afrique d'assurer son rôle d'aujourd'hui plus que de demain sinon malheureusement on viendra encore nous vendre de la pacotille pour nous enlever nos richesses. Et l'Histoire ne nous pardonnerait pas d'avoir failli alors que nous avons tout ou presque entre nos mains !

Vous savez, ce n'est qu'une prière !