Sénégal: L'Afd injecte 21 milliards dans le financement pour l'agriculture dans la vallée du fleuve

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan du Sénégal, Amadou Bâ a procédé ce mardi avec le Directeur général de l'Agence française de développement (Afd), à une signature de convention pour le financement du projet de promotion des exploitations familiales agricoles dans la région de Matam (Apefam 2).

Le montant alloué au Sénégal est de près de 21 milliards de francs CFA.

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ et le Directeur général de l'Afd, Remy Rioux ont signé une convention de financement de 21 milliards de francs CFA pour le projet de promotion des exploitations familiales agricoles dans la région de Matam (Apefam 2). C'était en marge du Forum investir en Afrique organisé au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio(Cicad).

Selon Amadou BA, «l'Apefam 2 vise notamment à améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits agricoles et à faire adopter un système efficace et consensuel de gouvernance des ressources foncières et en eau afin de permettre une mise en valeur durable et équitable ainsi qu'une bonne maintenance des aménagements et infrastructures»,

Le Directeur général de l'Agence française de Développement (Afd), Remy Rioux, soutient que cette convention vise le développement de l'agriculture familiale dans la zone du fleuve, à Matam et cela dans le cadre de l'amélioration du niveau de vie des populations mais aussi pour la sécurité alimentaire.

A son tour, l'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot de rappeller que l'Afd qui a 75 ans de présence au Sénégal a toujours été engagée pour le développement du pays. Selon l'ambassadeur, il est important de développer les exploitations familiales pour la sécurité alimentaire mais surtout l'émigration clandestine.

Depuis le dernier groupe consultatif du Sénégal en février 2014, L'Afd a mis au Sénégal 775 089 137 environs 508, 4 milliards de francs CFA, à travers 30 conventions de financement conclues. Cela atteint 180% des engagements de financement de la France dans le cadre du Pse.