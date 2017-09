Sénégal: Notre version

Hier, je suis tombé sur un « papier » de représailles contre l'illustre et honorable marabout El Hadj Oumar Foutiyou Tall paru dans le « Moniteur du Sénégal et dépendances », courroie de transmission de l'autorité coloniale (disons journal officiel).

Il y est écrit ceci en premier lieu : « La lettre circulaire suivante va être répandue dans toutes les contrées du bassin du Sénégal, qui ont été dévastées par la guerre sainte. Il y a trois ans, des lettres analogues, envoyées dans le Fouta, n'ont même pas été ouvertes, les populations obéissent aveuglement au mot d'ordre d'Al-Hadji. Aujourd'hui, tout a bien changé, et la lettre ne fait qu'exprimer les sentiments de toutes les populations musulmanes qui ont refusé de suivre le Prophète, à son départ du Fouta, il y a quatre mois ».

Il y est ensuite indiqué que les « frères croyants qui habitent les contrées de l'Ouest » ont produit ce texte ci-après : « A tous les musulmans, Maures, ou habitants du Fouta, du Bondou, du Gadiaga (pays de Galam), du Gangara, salut ! Êtes-vous enfin édifiés sur le compte d'Oumar, le torodo d'Aloar ? L'avez-vous enfin jugé d'après ses œuvres ? Un seul de ses actes indique-t-il un croyant dont Dieu a éclairé le cœur ? Non, par Allah ! Tout prouve que cet homme n'a jamais eu qu'un but, celui de se faire roi, pour établir son pouvoir sur ses semblables et disposer de leurs biens.

Ces idées d'ambition lui sont venues pendant les quelques années qu'il a passées en Syrie et en Egypte, où il vécut on ne sait comment et où il a appris quelques petites choses de la science des Blancs ». Nous disions, ici-même, qu'il nous faut charpenter notre discours parallèle pour triompher de celui-là qui s'est emparé de notre esprit au fil des ans. Que faisons-nous d'autre à part exciter le fanatisme des masses dévotes et tirer orgueil des petits récits d'escarmouches ? Ce qui obstrue, c'est une évidence, les enjeux qu'il convient de saisir. Il s'agit là de notre souveraineté narrative, des chapitres devant constituer le roman de notre aventure collective.

Et, il faut arrêter de dire prétentieusement que notre récit commun n'intéresserait que les « has been » désenchantés par le présent. Proposons-le à la « masse » dite inculte avec les outils de son temps et de ses possibilités. Il s'intéressera moins à la mémoire d'autres peuples. Car, « le besoin pour un clochard, c'est évidemment un quignon de pain et une paillasse... mais fournissez lui du poulet rôti à point et un lit de milieu, et il en usera tout aussi bien que quiconque » (Lamine Guèye).

Nous ne faisons référence à nos figures historiques que pour exalter nos petites appartenances, pour légitimer un pouvoir temporel ou spirituel. Les enjeux sont ailleurs. Il faut en faire, plus que des accotoirs, le viatique sur l'itinéraire de notre rendez-vous avec l'universel : avoir quelque chose à offrir au monde. Car, l'uniformisation annoncée (ou en cours) est un leurre.

Il n'y a que rapprochement et occidentalisation des pratiques sans vouloir verser dans un révolutionnarisme béat. Le projet de l'histoire générale du Sénégal, est, dans ce sens, une initiative louable. Il ne s'agit pas seulement de produire un savoir, de rappeler des faits. Ils resteront dans la confidentialité comme beaucoup de travaux si les modalités de leur diffusion ne sont pas fixées en amont.

Elles devront être adaptées au temps présent, aux outils technologiques, à la réalité économique de notre pays pour que ce qui est supposé évoquer notre mémoire collective ne soit finalement destiné qu'à l'élite.