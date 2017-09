Sénégal: Magal de Darou Marnane - Les fidèles invités à un retour aux valeurs de l'islam

Le magal de Darou Marnane a vécu. La cérémonie officielle s'était déroulée sous la conduite du Khalife général en présence de la délégation gouvernementale conduite par le fils de la localité, Mame Thierno Dieng, ministre de l'Environnement, accompagné du ministre de la Femme, Ndèye Sally Diop Dieng, de l'Intégration, Mbagnick Ndiaye, de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong et du gouverneur de région avec ses collaborateurs.

Une cérémonie marquée par la disparition de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine à Tivaouane vendredi dernier. A cet effet, le guide religieux a sollicité les prières pour le repos de l'âme du défunt. El Hadj Mame Thierno Mbacké a demandé aux fidèles de formuler des prières pour son ami et frère Al Amimie. « Je demande à tous les talibés de prier suite à la disparition de Abdoul Aziz Al Amine », leur a-t-il lancé. Dans sa communication, le guide a insisté sur un retour aux valeurs de l'Islam. El Hadj Mame Thierno Mbacké est revenu sur les enseignements de Serigne Mame Awa Balla Mbacké dont il commémore le retour du pèlerinage à La Mecque. Selon lui, ce dernier l'a toujours éduqué dans le droit chemin, à savoir la pratique de l'Islam. Ce qui lui permet de plonger déjà dans le legs religieux de son père Mame Awa Balla Mbacké.

Le guide invite, en effet, les musulmans à plus d'humilité et de droiture dans leurs actions. « Il faut surtout donner de la charité et faire en sorte que vous restez solidaires», insiste-t-il. El Hadj Mame Thierno Mbacké s'est longuement appesanti sur son action à Darou Marname. Selon lui, par le biais de ses talibés, il parvient à faire certaines réalisations. La preuve, la grande mosquée qu'il a fait construire sur un coût de presque deux milliards de FCfa.

La quête du savoir

Le ministre de l'Environnement a témoigné qu'il est un bâtisseur. La cité de Darou Marname connaît son essor grâce à lui et à la bénédiction de son père fondateur Mame Awa Balla Mbacké. Selon Mame Thierno Dieng, « le guide religieux a offert la sécurité, la santé et une route ». Il soutient aussi que le khalife a toujours fait de la quête du savoir son credo. Car, ses talibés bénéficient toujours de bourses pour poursuivre leurs études au Maroc, en Tunisie et en Egypte.

Les témoignages éloquents n'ont pas manqué au cours de ce magal placé sous le sceau de la solidarité islamique. Le nom évocateur de Serigne Touba résumait tous les discours sur les actions d'El Hadj Mame Thierno Mbacké. Les différentes délégations présentes ont toutes abondé dans le même sens. Elles ont magnifié l'œuvre du Khalife général de Darou Marnane.

De Darou Mouhty à Touba, les orateurs témoignent de la grande dimension d'El Hadj Mame Thierno Mbacké. C'est pourquoi le chef de l'Etat, Macky Sall, a salué le travail qu'il fait. « Le président de la République sait tout ce que vous faites dans votre cité », lui transmet le ministre de l'Environnement. A signaler que toute la tarîqa mouride était présente à cette célébration du retour de pèlerinage. Une manifestation pleine d'émotion et de ferveur qui a duré toute la journée d'avant-hier.

200 éléments de la gendarmerie pour assurer la sécurité

Le magal de Darou Marnane s'était déroulé dans une parfaite organisation. Toutes les dispositions prises lors des réunions de préparation ont été bien respectées. Les organisateurs n'ont laissé aucun détail au hasard; ce qui a permis aux fidèles de bien s'occuper de leur dévotion. Il y a eu une fourniture permanente d'eau et d'électricité, d'après le fils du guide de Darou qui renseigne les garanties apportées par les deux sociétés nationales. En ce qui concerne la sécurité, 200 éléments de la gendarmerie de la compagnie de Louga ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement du magal. Déjà, depuis dimanche, ils ont entrepris le jalonnement tout le long des artères de la commune et la surveillance de certains sites recommandés par le comité d'organisation. Le ministère de l'Intérieur a fourni au comité des bâches devant servir à abriter des pèlerins, selon Serigne Bassirou Mbacké, le fils du khalife.

Hier, Serigne Bassirou Mame Thierno Mbacké a soutenu que ce magal est une occasion d'insister sur les enseignements de Serigne Touba. Il est prévu, à ce titre, une conférence pour rafraîchir les mémoires des talibés mourides et musulmans sur les préceptes de l'islam. Le fils du khalife de lancer un appel à tous les fidèles voyageurs et chauffeurs à plus de prudence sur la route.