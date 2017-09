Sénégal: Ce que m'inspire la célébration du 15ème anniversaire du naufrage du bateau « Le joola »

Ce mardi 26 septembre 2917, j'ai particulièrement suivi, à travers les média, la célébration du15 ème anniversaire du bateau « Le joola »

Comme d'habitude, c'est encore l'émotion qui a prévalu sur la raison. Je n'ai aucunement perçu dans les différentes interventions une véritable prise de conscience sur la nécessité de repenser notre rapport au risque majeur, tellement il reste ambigu voire ambivalent parce que s'originant dans la fatalité et la résonance.

Depuis ce naufrage, je n'ai pas assisté à un retour d'expérience pour évaluer la réponse qui avait été apportée à la gestion de la crise pour éviter la reproduction des erreurs qui expliqueraient le bilan lourd. Alors qu'un simple système d'alerte aurait permis de mobiliser plus rapidement les secours et de sauver un plus grand nombre de personnes.

Ce système d'alerte existe-il aujourd'hui ? Autrement dit, toutes les mesures préventives indispensables sont-elles aujourd'hui réunies, tant du côté du concessionnaire, de l'État que des populations.

Il ne faut pas se leurrer, un autre « joola » n'es pas à exclure. Le Sénégal est-il prêt pour le gérer dans une logique de résilience ? Certainement non ! L'utilisation systématique dans la littérature administrative sénégalaise de l'expression « risques de catastrophes » à la place de « risques majeurs » signifie que le Sénégal s'est toujours inscrit dans une logique de gestion de crise et non de prévision et de prévention. Et c'est avec cette approche qu'il faut rompre. Plus un pays est pauvre et vulnérable, plus il doit parler de risques majeurs et non de risques de catastrophe. Le risque potentiel alors que la catastrophe est réelle.

Plus qu'un débat sémantique ou conceptuel, l'utilisation systématique de l'expression « risques de catastrophes » signifie que le Sénégal s'est toujours inscrit dans une logique de gestion de crise et non de prévention. C'est certainement là la cause de l'inaction pour ne pas dire de l'irresponsabilité tel que ressorti dans les débats à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du naufrage du bateau «Le Joola » que les risques majeurs révèlent de la volonté divine. A défaut d'éviter d'autres « joola» car le « risque zéro n'existe pas », il est indispensable de renforcer les capacités de préparation et de réponse du pays. Ce qui passe par la formation des acteurs et l'information des populations.

La prévention des risques majeurs ne se fait pas à travers des amulettes et des incantations. Elle relève de la rationalité et de la responsabilité.