Afrique du Nord: Des voies nouvelles sur les mutations dans la région arabe

Le comité du Festival de la chaîne BBC-Arabic a fixé la date du 20 octobre comme dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature de la 4e édition de ce festival qui se tiendra au printemps 2018 sous le signe «Films et documentaires du monde arabe en mutation».

L'appel à candidature est ouvert aux auteurs de courts métrages de fiction et documentaires, ainsi qu'aux producteurs, journalistes et citoyens arabes ordinaires qui ont une œuvre artistique sous forme notamment de reportage filmé, d'un court documentaire ou d'une courte fiction.

Cherchant des voies nouvelles qui racontent des histoires originales et singulières sur les mutations que connaît la région arabe, le festival, dans sa quatrième édition, focalisera sur les espoirs, les visions et les tentatives de transformation et de réforme outre les questions brûlantes qui concernent le pouvoir depuis les premiers soulèvements dans le monde arabe à partir de la Tunisie (17 décembre 2010-14 janvier 2011).

Les œuvres à présenter doivent être réalisées après le 1er janvier 2016.

Il est à rappeler que le Festival BBC Arabic, lancé en 2014, constitue un événement culturel annuel qui se poursuit durant une semaine avec, au programme, des projections de films de fiction, et documentaires courts et des reportages sur les mutations sociales et politiques actuelles dans le monde arabe.