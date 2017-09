Sénégal: Amadou Ba - « L'Afrique est un acteur incontournable du présent »

« Ce forum a été également l'occasion de signer des protocoles d'accord entre partenaires africains d'une part et différents acteurs d'autre part. Il s'agit de la Chine, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque chinoise de développement. »

La promotion de l'utilisation du numérique au niveau de l'enseignement fondamental (primaire et moyen) et les questions relatives à la finance ont également été évoquées. « Nous sommes tous conscients du retard de l'Afrique en ce qui concerne l'approfondissement et l'élargissement financiers, mais des efforts sont faits pour changer la donne », note Amadou Ba.

« Toutefois, ajoute-t-il, vous avez souligné la nécessité d'un accompagnement des Etats qui doit se matérialiser par le renforcement des infrastructures et de la gouvernance. Le secteur privé local aussi doit faire l'objet d'une plus grande attention de la part des pouvoirs publics, afin qu'il puisse jouer son véritable rôle pour l'émergence de l'Afrique ».

