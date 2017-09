Afrique de l'Ouest: La BCEAO file le gros fromage à KPMG Paris à GIM - UEMOA

De plus en plus, des sources anonymes évoquent des relations froides, sources de frictions entre le Président du Conseil d'Administration de GIM- Uemoa, le banquier et ancien Premier ministre malien, Oumar Tatam LY et le Directeur Général, Blaise Ahouantchedé. Le PCA Oumar Tatam LY avait ses yeux rivés vers un portefeuille stratégique de prestige au FMI. Le moulin à vent a tourné ailleurs...

Le cabinet d'audit, de conseil, KPMG France savoure ses nuits de noces chez GIM- Uemoa. Et pour raison: la BCEAO ( Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest ) devenue une véritable Tour de Babel depuis l'arrivée du gouverneur, l'ivoirien, Thiémoko Mielyet KONE , vient de lui filer un gros fromage pour une opération d'évaluation et de valorisation des actions de la BCEAO ( elle détient 51% des parts dans GIM- Uemoa ).

