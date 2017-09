Tunisie: «Le programme du centre chorégraphique, déjà ficelé, sera mis en œuvre»

Dans les vestiaires, après le coup de sifflet final, l'ambiance était explosive et on parle même… Plus »

Aujourd'hui nous sommes en retard, mais, il y a près de vingt ans, la Tunisie était le premier pays arabe et africain qui avait obtenu le premier prix de Bagnolet que j'ai eu avec la défunte Raja Ben Ammar. Je faisais des tournées avec ma compagnie en Afrique et dans le monde arabe.

L'école russe est une école classique. Le ballet classique est un grand projet en soi et nécessite des budgets énormes. Cela dépasse et de très loin nos moyens.

C'est une habitude instaurée régulièrement par le centre chorégraphique que d'organiser un atelier au début du mois à l'échelle nationale et à la fin du mois un atelier de portée internationale. Au cours de cette semaine, trois invités français feront une rencontre avec les chorégraphes tunisiens et raconteront leurs expériences.

Le mois dernier, nous avons organisé à la maison de culture «Ibn-Rachiq» trois jours avec des chorégraphes tunisiens qui sont montés sur scène pour parler de leurs expériences, de leurs créations et de leurs représentations nationales et internationales.

Nous sommes au stade de la pratique moyennant des masters classes avec des cours intensifs de danse classique et de danse contemporaine et des ateliers.

Le centre chorégraphique a pour mission d'encadrer les chorégraphes en leur donnant les moyens d'exercer la danse et de se perfectionner avec des chorégraphes étrangers. L'école de danse est chargée de former les danseurs.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.