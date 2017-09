Cameroun: Mayo Hourna - Le temps des chantiers

L'ancien appendice de la capitale régionale Garoua, fait désormais face à un défi : combler son lourd déficit infrastructurel, à travers des projets qui se multiplient

Il y a quelques semaines, la commune de Mayo Hourna fêtait ses dix ans. Evidemment, la symbolique du chiffre est passée largement inaperçue, y compris parmi les populations de cet arrondissement. Bien plus préoccupées à scruter les nuages, pour escompter les premières et providentielles pluies qui lanceraient leur campagne agricole, qu'à compter les bougies.

Tout au plus, pour les plus avisés, cette date sera venue rappeler que Mayo Hourna est encore un jeune arrondissement, l'un des benjamins dans la région du Nord, avec sa sœur jumelle Garoua III. Car jusqu'à ce décret du chef de l'Etat, quand vous vous trouviez par exemple à Barndake, le chef-lieu de l'arrondissement, vous étiez en fait à... .Garoua. Accolé à ce qui est devenu après découpage Bocklé (Garoua III), ce vaste territoire de 629 km², constituait alors un bloc dénommé « Garoua rural », relevant de l'ex-commune à régime spécial de Garoua.

Comme pour beaucoup de villes, tous les investissements avaient été concentrés dans la partie urbaine. Autant dire qu'après la séparation de la capitale régionale, Mayo Hourna partait pratiquement de zéro. Du coup, même sans projets de grande envergure, les chantiers qui se multiplient actuellement dans la commune, font presque effet de révolution. Le sous-préfet, Bakari, en poste depuis février 2011, est un témoin privilégié de ce qu'il qualifie de « métamorphose silencieuse ». « Il n'y avait presque rien. Même pas des bâtiments pour les services publics », témoigne l'autorité administrative.

Aujourd'hui, pelles et truelles remuent du ciment, dans tous les coins de la ville. Des édifices pour les services administratifs, une belle place des fêtes en construction, la modernisation du marché à travers la construction de boutiques, l'installation d'un abattoir moderne, et bien d'autres. Un bonheur ne venant jamais seul, quelques points bénéficient déjà de l'énergie solaire, en attendant des travaux d'électrification prévus dans les prochains mois. On est loin du confort des zones urbaines mais, petit à petit, Mayo Hourna fait son nid.

Car il faut bien indiquer que l'arrondissement dispose d'un potentiel économique qui n'a pas échappé aux pouvoirs publics. Sa frontière avec le Nigeria en fait un centre d'échanges, parmi les plus importants de la région.

Au point d'y avoir créé, récemment, un bureau de douanes et installé une unité de la Marine nationale. Par ailleurs, son relief de plaine inondable, lui confère une large marge de manœuvre pour ce qui est de l'agriculture. Puisque le riz, le maïs, le niebe, le mil et autres, peuvent y être produits, aussi bien que le coton et autres cultures maraîchères.

Vision

Maina Dourbe: « Le secteur du commerce s'est développé »

Commerçant

« Barndake a un vrai potentiel. Notamment dans le domaine du commerce, où les échanges avec le Nigéria ont permis de développer ce secteur d'activité, en plus de l'agriculture et de l'élevage. Mais ce qui nous gêne, c'est que malgré la proximité avec notre chef-lieu de région, auquel nous étions rattachés avant, nous manquons de presque tout. Regardez par exemple l'état de la route nous reliant à Garoua. A peine 30 ou 40 kilomètres, que nous devons parcourir en une heure, parfois deux heures ».

Rachel Djefatou: « Nous avons des atouts »

Ménagère

« On nous a parlé d'un projet de construction de la route Garoua-Mayo Hourna. Si c'est le cas, cette infrastructure va vraiment nous faire du bien. Parce que, nombre de problèmes dans cette localité sont liés au manque de routes. Même l'électricité est plus facile à apporter, quand il y a une bonne route qui passe. Le commerce, l'agriculture, bref, tous les secteurs vont en profiter. Notre commune a beaucoup d'atouts. Sauf que, dans le contexte actuel, ces atouts ne peuvent pas être valorisés ».