Cameroun: Gestion des déchets - Le personnel communal outillé

C'est également l'occasion pour le ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEE) de sensibiliser les acteurs de développement des villes, sur les questions de vulnérabilité des ressources en eau et leur amoindrissement dû aux impacts des changements climatiques.

Pour plus de professionnalisme, un cabinet retenu par le PAEPA-MSU, a réalisé un mapping de l'ensemble des collectivités territoriales décentralisées et proposé aux participants un schéma des différents itinéraires de collecte et de transport vers les décharges.

C'était les 18 et 19 septembre 2017, au cours d'une session de formation du personnel communal sur la gestion des ordures dans les communes. Pendant les deux jours, les participants ont pu apprendre que le traitement des déchets solides est différent de celui des déchets liquides et gazeux.

Venus des régions du Centre et du Sud, ils ont suivi, les 18 et 19 septembre derniers, des séances de travail à Ebolowa.

