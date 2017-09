Cameroun: Alimentation à l'école - Une équation quotidienne

L'inquiétude des parents porte souvent sur la qualité des repas servis dans les cantines scolaires et le respect des conditions d'hygiène.

«J'aime manger du pain avec des spaghettis », confie Sani Mohaman, élève au lycée général Leclerc de Yaoundé. « Moi je ne fais pas de tri. Je mange ce que je trouve », ajoute Jordana Rose Essombe, élève dans le même établissement. Plus de la moitié des élèves de cette école et des établissements environnants mangent à la cantine tous les jours. Soit environ 50 menus variés préparés sur place ou en entreprise. L'importance de ce repas est capitale, à en croire les nutritionnistes.

Un enfant qui mange équilibré à l'heure du déjeuner (comme durant le reste de la journée) absorbe les éléments nutritionnels nécessaires pour bien travailler et se concentrer. Les prix ici sont à la portée de tous et la composition des repas très encadrée, rassurent les élèves qui n'ont presque jamais le temps de prendre un bout de pain à la maison. Les responsables de la cantine quant à eux rassurent que tout est bien cuisiné et servi dans la propreté. « Nous prenons soin de regarder de près ce que consomment les enfants.

Il y a une équipe qui se charge de goûter chaque repas et aussi de voir si les conditions d'hygiène sont respectées », explique Yvonne Manga, responsable de la cantine. Blouse blanche, cheveux recouverts d'un foulard, gants en plastique, voilà à quoi ressemblent les vendeurs des cantines des lycées et écoles primaires de Yaoundé. Des instructions venant des chefs d'établissements.

Dans ces cantines, le plus gros challenge consiste à séduire le palais des élèves. Au risque, le cas échéant, de voir les friandises et autres sandwich à la camerounaise partir à la poubelle. D'ailleurs, les menus sont fonction des goûts des clients-rois. Beignets de blé ou de maïs, pain chargé aux boulettes de viande, au haricot, à la sardine, aux œufs durs ou aux crudités.

Les mets traditionnels trouvent également leur place sur les étals, aux côtés des omelettes simples ou garnies. Tout est pris en compte pour que tout le monde ait son compte. Au fil des années, la restauration scolaire a bien évolué. Des restes de repas réchauffés et emportés dans des gamelles, les parents d'élèves optent désormais pour la confiance aux restauratrices scolaires.

Tout en gardant un œil attentif sur la qualité des menus proposés. Si les repas de la cantine ont désormais l'exigence de l'équilibre, il en va de même pour les autres repas de la journée. Les parents ont de ce fait l'obligation de prendre le relais pour compléter l'alimentation de leurs enfants.

Bernadette Ngo Ntjam: « Les légumes et les fruits sont conseillés »

Diététicienne

Que doivent manger les élèves pendant les classes?

Les enfants ne devraient pas manger n'importe comment. La nourriture doit être dans un état d'hygiène parfait. Il le faut toujours pour un enfant qui doit bien étudier, bien grandir et pour qu'il évite les maladies. Généralement, il leur est conseillé de prendre des légumes et beaucoup de fruits. On peut leur faire une salade de crudités composée de tomate, d'oignon et de carotte. Les carottes sont conseillées parce qu'elles contiennent de la vitamine A. Et comme les enfants sont en état de croissance, il est bon pour eux d'en consommer au moins deux fois par semaine. A partir de 8 ans, ils peuvent aussi prendre des œufs bouillis avec du pain, mais avec moins de piment.

Les aliments lourds sont-ils conseillés pour un élève qui doit aller en cours ?

Le haricot a toujours été un aliment qui pèse beaucoup. Il est conseillé de préparer le haricot blanc. Quand il est rouge, il faut enlever la peau. Ce qui est difficile à faire. Ça fait que si l'enfant doit en prendre, c'est une cuillère à soupe dans un bout de pain. Il vaut mieux préparer le haricot avec les huiles vierges : huile de tourne-sol, huile de maïs, huile d'olive. Maintenant, le souci c'est que les vendeuses le préparent avec les huiles raffinées, ce qui n'est pas très bon pour les enfants.

Pour les parents qui apprêtent les repas de leurs enfants, que doivent-ils mettre dans leurs sacs à goûter ?

Le matin, les enfants doivent prendre les fruits. C'est bon pour la digestion et ce n'est pas lourd. Parce que quand l'enfant mange lourd, il va dormir en classe. Il faut toujours manger léger. Alors, les fruits sont bons le matin. Soit une pomme, soit une poire, soit une tranche de pastèque. Pour midi, on peut donner un pain complet avec un œuf bouilli à l'enfant. Quand il rentre le soir à 16h, il a le temps de compléter son alimentation.