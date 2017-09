Cameroun: Université de Maroua - L'année académique sur les rails

Dans cet ordre d'idées, il a cité entre autres, la mise à disposition des minibus pour le transport des enseignants, et des étudiants, ceci à un coût relativement bas ; la création d'un poste de police et de gendarmerie au campus universitaire de Kongola, l'électrification de ce campus, la mise à disposition d'une adduction d'eau.

Le point de chute du recteur a été le site universitaire de Kongola qui, depuis le 6 juillet dernier abrite déjà la plupart des services administratifs de l'université de Maroua. Il était accompagné des chefs de départements et de tous ses proches collaborateurs. Partout où ils sont passés, le Pr Idrissou Alioum et sa suite ont constaté l'effectivité des cours. Le recteur a galvanisé les étudiants en les conseillant de se consacrer entièrement à leurs études, afin de garantir leur avenir.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.