Cameroun: Bertoua - A l'ère du GPS

La cérémonie de lancement du service de localisation s'est déroulée le 18 septembre en présence du gouverneur, Grégoire Mvongo.

S'orienter dans la ville de Bertoua, par le système GPS, c'est désormais possible. Les citoyens ou mieux encore, les touristes qui se rendront désormais dans la capitale régionale de l'Est n'auront plus de soucis majeurs pour aller d'un point A à un point B.

Ou simplement s'ils veulent prendre des informations pratiques sur les distances et autres noms des quartiers, assortis des durées de trajets en véhicules. La Communauté urbaine de Bertoua (CUB), avec son partenaire l'AFD, a surfé sur le saut technologique en vogue pour rendre possible cette opération de localisation par GPS. Le lancement officiel de cette application s'est déroulé le 18 septembre 2017 sous la présidence du gouverneur, Grégoire Mvongo.

Le coordonnateur technique de l'opération, Paul Alain Dogona Gbaman, par ailleurs coordonnateur de la cellule C2D à la CUB, a présenté en quoi consiste cette application, qui se veut simple. Il suffit d'avoir son téléphone et un accès Internet et de cliquer sur le lieu où l'on souhaite se rendre, et le tour est joué. « Nous avons déjà mis sur le serveur Google, toutes les administrations publiques, les pharmacies, les hôtels... de la ville de Bertoua.

Il suffit de taper l'adresse, le lieu où vous souhaitez aller et le GPS vous conduit à cet endroit-là », a-t-il expliqué. En tout, 3834 adresses sont contenues dans la plateforme. Toutefois, certaines voies de la ville de Bertoua ne sont pas encore localisées.

« Notre travail va consister à insérer ces voies-là. Mais aussi les noms des rues. Nous avons commencé par les administrations. Nous avons introduit près de quatre mille données » affirme le coordonnateur technique.

« Sur le plan sécuritaire, le GPS peut vous avertir sur les noms des quartiers à éviter. Ça peut donc être un plus dans la lutte contre l'insécurité dans la ville», a apprécié le gouverneur Mvongo, qui a invité tout le monde à intégrer cette innovation.