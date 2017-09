Tunisie: Le programme pour les prochains mois à l'examen

Lancé en 2016 dans le cadre de la coopération tuniso-française, ce projet d'appui aux droits de l'Homme et à l'Etat de droit mobilise un budget de 400.000 euros. Il prévoit un ensemble d'actions inhérentes au cadre juridique relatif aux instances constitutionnelles et indépendantes, aux droits de l'Homme et à la gouvernance, à la formation dans le domaine de la promotion et de la défense des droits de l'Homme et au renforcement du journalisme sur les droits humains.

Selon un communiqué rendu public hier par le ministère des Relations avec les instances constitutionnelles, de la Société civile et des Droits de l'Homme, la réunion du comité de pilotage a permis de dresser le bilan des actions entreprises depuis le lancement du Padhed et de passer en revue les actions programmées dans les prochains mois.

Le comité de pilotage a confié au Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations (Ifeda), la mise en œuvre des actions d'accompagnement du ministère visant la finalisation du cadre juridique des instances constitutionnelles indépendantes (mobilisation d'experts et organisation des consultations avec la société civile).

Les travaux porteront également sur les projets de loi présentés par le ministère des Relations avec les instances constitutionnelles, de la Société civile et des Droits de l'Homme, relatifs au secteur audiovisuel, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, à l'organisation des partis politiques et au secteur de l'économie sociale et solidaire.

Des activités de formation destinées aux fonctionnaires de l'Etat en matière de droits de l'Homme sont également prévues.

Le comité de pilotage a confirmé l'attribution à Canal France international (CFI) la mise en œuvre des actions du Padhed dans le domaine des médias.

Le programme de travail inclut des formations de journalistes en matière de droits de l'Homme (journalisme d'investigation et production de contenus).

Lors des échanges, le comité de pilotage a mis l'accent sur la nécessité de mettre en œuvre le Padhed dans les meilleurs délais pour qu'il apporte une contribution concrète et efficace aux efforts du ministère pour la mise en place des instances indépendantes et la concrétisation des dispositions constitutionnelles en matière de droit de l'Homme.

Cette réunion s'est déroulée en présence du directeur de l'Agence française de développement (AFD), Gilles Chausse, du directeur du Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations (Ifeda), Mohamed Ridha Saâdi, et des représentants de la société civile.