Cameroun: Personnes âgées - Vieux... mais utiles

Placée sous le thème : «Construire l'avenir en capitalisant les expériences et les contributions des personnes âgées », la cérémonie d'hier était axée sur la prise en valeur des activités et autres bons plans de la retraite. A cette occasion, le Pr. Emérite d'université Marcelline Nomo a dans sa leçon inaugurale dressé un état des lieux de la situation de cette catégorie de personnes dans le monde, en Afrique et au Cameroun.

Tout comme lui, ils sont nombreux à s'adonner à cette activité tandis que certains se sont reconvertis à d'autres métiers pour être utiles et contribuer au développent du pays. Comme pour dire que la vieillesse n'est pas synonyme d'inactivité et d'improductivité. Pour encourager de telles initiatives, le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguene, a lancé hier à Yaoundé les activités relatives à la commémoration de la 27e édition de la Journée internationale des personnes âgées.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.